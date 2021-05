Shadow Warrior 3 | diamo uno sguardo al ‘Motoko’s Thunderdome’ in video – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 13 maggio 2021) Devolver Digital ha pubblicato un nuovo filmato di3 per mostrare il Motoko’s Thunderdome, un’arena in cui combattere furiosamente.. Devolver Digital ha pubblicato un nuovodi gameplay di3 per mostrare uno dei livelli di gioco: il Motoko’s Thunderdome, che da quello che possiamo vedere è una specie di arena in cui combattere decine di nemici contemporaneamente a ritmi vertiginosi. In effetti nel filmato si vedono soprattutto massacri di nemici con diverse armi, con le architetture del livello messe un po’ in secondo piano. Il sangue è decorativo, comunque. Prima di abbandonarvi alle vostre profonde …giochi PC WindowsRead More L'articolo3, ...

Come nel caso dello sparatutto di id Software, il reboot diha donato nuova linfa vitale alla serie dal punto di vista del gameplay, conquistando i vecchi fan e i nuovi giocatori. I ...Come promesso , Flying Wild Hog e Devolver Digital tornano a fornirci nuovi dettagli su3 con la pubblicazione di un nuovo video gameplay (che potete trovare in calce all'articolo), stavolta incentrato su un livello denominato ' That Damn Dam ' in cui è possibile vedere Lo ...Devolver Digital ha pubblicato un nuovo filmato di Shadow Warrior 3 per mostrare il Motoko's Thunderdome, un'arena in cui combattere furiosamente.. Devolver Digital ha pubblicato un nuovo vi ...Presentata la missione That Damn Dam di Shadow Warrior 3 da parte dello studio Flying Wild Hog e del publisher Devolver Digital.