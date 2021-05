Serie B, il Cittadella vola in semifinale playoff: 1 - 0 al Brescia (Di giovedì 13 maggio 2021) Cittadella - Missione compiuta per il Cittadella nel turno preliminare dei playoff di Serie B : la squadra di Venturato supera 1 - 0 il Brescia di Clotet e si regala così la semifinale con il Monza (... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021)- Missione compiuta per ilnel turno preliminare deidiB : la squadra di Venturato supera 1 - 0 ildi Clotet e si regala così lacon il Monza (...

Advertising

mattinodipadova : Decisiva la rete di Proia alla fine del primo tempo: la squadra di Venturato può continuare a sognare - sportli26181512 : Cittadella-Brescia 1-0: Una rete di Proia al 40° permette al Cittadella di staccare il pass per le semifinali della… - sportli26181512 : Cittadella batte Brescia 1-0: in semifinale playoff di Serie B c'è il Monza: Il turno preliminare dei playoff di Se… - CorSport : #SerieB, il #Cittadella vola in semifinale #playoff: 1-0 al #Brescia ?? - MomentiCalcio : #SerieB, la prima semifinale playoff sarà #Monza-#Cittadella: i veneti battono 1-0 il #Brescia -