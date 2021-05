Schio-Venezia oggi, Finale A1 basket femminile: orario gara-4, tv, programma, streaming (Di giovedì 13 maggio 2021) oggi, giovedì 13 maggio, al “PalaRomare” andrà in scena il match tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia, gara-4 della Finale playoff della Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Martedì sera, dopo che i primi due atti della Finale scudetto erano andati alla Reyer, Schio ha rialzato la testa e ha rimesso tutto in discussione. Se gara-1 è stata piuttosto equilibrata, con la squadra di Giampiero Ticchi che si è imposta per 69-59, il secondo confronto tra le due formazioni ha visto ancor più evidente la supremazia delle Veneziane, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021), giovedì 13 maggio, al “PalaRomare” andrà in scena il match tra Famila Wubere Umana Reyer-4 dellaplayoff della Serie A1 2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Martedì sera, dopo che i primi due atti dellascudetto erano andati alla Reyer,ha rialzato la testa e ha rimesso tutto in discussione. Se-1 è stata piuttosto equilibrata, con la squadra di Giampiero Ticchi che si è imposta per 69-59, il secondo confronto tra le due formazioni ha visto ancor più evidente la supremazia dellene, che ...

