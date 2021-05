(Di giovedì 13 maggio 2021)ha fatto il punto sulla sua prima annata giallorossa e sull'ambiente che si respira in vista del.Ne ha giocati parecchi, vinti altrettanti. Pernon è di certo una novità prendere parte ad appuntamenti sportivi dal grande lustro. Lui - campione del mondo e d'Europa con la sua Spagna - nel corso di tutta la sua carriera non ha mai mancato sfide così importanti per i club nei quali ha militato., la scelta di Mourinho: arriva un ex Palermo nello staff dello Special OneIlche vedrà coinvolte, è uno di quei crocevia cheama. Nonostante l'assenza del pubblico si faccia sentire non poco, il classe '87 resta concentrato a pieno sul confronto con i biancocelesti, spiegando come l'ambiente giallorosso possa fare la ...

Advertising

Mediagol : #Roma, Pedro vede il derby: 'La Lazio è avvisata, per questo match voglio solo una cosa' - zazoomblog : Pedro: Felice alla Roma ora spero di vincere il derby - #Pedro: #Felice #spero #vincere #derby - AHerSan89 : RT @LAROMA24: PEDRO: «Felice di essere alla Roma, spero di vincere il derby» (VIDEO) #AsRoma - sportli26181512 : Pedro: 'Felice alla Roma, ora spero di vincere il derby': Lo spagnolo: 'Voglio battere la Lazio, ma senza i tifosi… - romanewseu : Roma, #Pedro: “Spero di vincere il derby, senza tifosi le emozioni non sono le stesse” -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pedro

- Laieri notte è tornata nella capitale dopo la sconfitta per 3 - 1 contro l'Inter di Conte. La ... L'attaccanteRodriguez è intervenuto ai microfoni del club per parlare della ......i giocatori nerazzurri a segno ieri per le vittorie di Atalanta e Inter contro Benevento e. ... A Joaoe compagni manca davvero più poco per godersi una nuova stagione in Serie A.L'attaccante ex Barça intervistato dal Pro Player della Roma eSport Emiliano Spinelli: "La gente che viene a supportare la squadra a Trigoria è veramente incredibile" ..."Voglio battere la Lazio, ma senza i tifosi non è la stessa cosa. Differenze col videogioco? Con il joystick sono troppo lento..." ...