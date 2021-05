Returnal | il DualSense di PS5 in un dietro le quinte sugli effetti del feedback aptico

Advertising

misteruplay2016 : Returnal: il DualSense di PS5 al centro di un dietro le quinte sugli effetti del feedback aptico - RichardRoque95 : RT @PlayStationIT: Dalle delicate gocce di pioggia alle pulsazioni di energia, il controller DualSense migliora l'esperienza di Returnal. S… - zazoomblog : Returnal: il DualSense di PS5 al centro di un dietro le quinte sugli effetti del feedback aptico - #Returnal:… - Eurogamer_it : #Returnal e la genesi del feedback aptico del #DualSense di #PS5. - brema82 : RT @PlayStationIT: Dalle delicate gocce di pioggia alle pulsazioni di energia, il controller DualSense migliora l'esperienza di Returnal. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Returnal DualSense

Everyeye Videogiochi

...approfondimenti su come sono nati il feedback aptico e i grilletti adattivi in titoli come... Si tratta dei primi due colori per il controller, a dispetto di quello Xbox che, ...L'uscita diha sicuramente solleticato il palato dei possessori di PlayStation 5, ... Ma non solo: Smets ha confermato che le caratteristiche tattili uniche delregaleranno ai ...Da un paio di settimane Returnal è disponibile su PS5 per tutti i giocatori: tuttavia, il team di sviluppo Housemarque tra le pagine di PlayStation Blog rivela alcuni dettagli, soprattutto sulla creaz ...Sony presenta due nuove colorazioni del controller DualSense | Le varianti Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili dal mese prossimo.