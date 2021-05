Petagna in bilico: non ha convinto la dirigenza e potrebbe andare via (Di giovedì 13 maggio 2021) Andrea Petagna quest’estate potrebbe lasciare il Napoli. Arrivato all’ombra del Vesuvio l’anno scorso, la sua posizione è già in bilico. Nella stagione in corso non ha convinto né Gattuso né i dirigenti partenopei. Possibile che dunque l’ex attaccante dell’Atalanta possa partire. Osimhen, Mertens, Politano e Lozano verranno confermati in vista del prossimo campionato qualsiasi sia il tecnico che allenerà gli azzurri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Andreaquest’estatelasciare il Napoli. Arrivato all’ombra del Vesuvio l’anno scorso, la sua posizione è già in. Nella stagione in corso non hané Gattuso né i dirigenti partenopei. Possibile che dunque l’ex attaccante dell’Atalanta possa partire. Osimhen, Mertens, Politano e Lozano verranno confermati in vista del prossimo campionato qualsiasi sia il tecnico che allenerà gli azzurri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

