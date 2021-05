Oltre venti ospiti per il compleanno di Lukaku: i carabinieri li multano e interrompono la festa (Di giovedì 13 maggio 2021) Il giocatore era con altre 23 persone che saranno sanzionate per violazione della normativa anti covid. Leggi su rainews (Di giovedì 13 maggio 2021) Il giocatore era con altre 23 persone che saranno sanzionate per violazione della normativa anti covid.

Advertising

dragohomer : @piekscnd Questo è il risultato logico nel cambiare oltre venti panchine in poco più di dieci anni visto che Ventur… - Carmela_oltre : RT @VentagliP: “E io: “Amo il jazz.” Rideremo dei nostri nomi. E – Buona fortuna! E non sarà tardi, né presto per venti sconosciuti, per uc… - PainAvalanche : @ale_manicone @Gio1ng Capisco la sua obiezione, ricordo però che Topol, oltre ad essere cardiologo, si occupa da ol… - MarraGia : @GiovanninoBarb1 @La_manina__ Già rimosso tutto quanto è stato sbagliato fino al subentro di Poste? Tra cui gli olt… - ichibxrry : @zenkuro_ jean la adorerei per la anemo resonance con venti e per avere un healer decente oltre benny -