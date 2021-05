No ai Bitcoin ma sì ai Dogecoin Cosa c’è dietro la scelta ambientalista di Musk di abbandonare la prima criptovaluta

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 maggio 2021) Che le criptovalute fossero soggette a grandi fluttuazioni lo sapevamo da tempo, che queste fluttazioni potessero dipendere dai tweet di Elonlo abbiamo imparato negli ultimi mesi. Il secondo uomo più ricco del mondo (151 miliardi di dollari di patrimonio, secondo Forbes) ha pubblicato un tweet in cui annuncia l’abbandono dei. Il problema è l’ambiente: «Siamo preoccupati per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di, in particolare di carbone». L’effetto è immediato: laè crollata in poche ore di quasi il 20%, arrivando a un minimo di 41.697 euro. Male, ma non certo una tragedia.arriva da un periodo di crescita senza precedenti nella sua storia. A settembre 2020 la sua valutazione era ancora sotto i 10 mila ...