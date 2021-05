(Di giovedì 13 maggio 2021) L'evento sarà disponibile on demand fino al 21 maggio prossimo su www..it Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su ...

Advertising

Primaonline : Italia terzultima al mondo per acquisti digitali. Netcomm Forum: la percentuale di transazioni fallite è il 42% con… - Gazzettadmilano : Netcomm Forum Extended, Poste Italiane presenga le novità per l’e-commerce. - broby68 : 6.900 professionisti hanno preso parte alla due giorni di Netcomm Forum 2021 - VillaggioTecno : 6.900 professionisti hanno preso parte alla due giorni di Netcomm Forum 2021 - Engage_Magazine : Netcomm Forum: gli e-shopper sono sempre più digitali e sempre meno fedeli alle insegne -

Ultime Notizie dalla rete : Netcomm Forum

Poste Italiane ha presentato le proprie soluzioni a valore aggiunto per chi acquista online alExtended, la più importante manifestazione italiana dedicata al commercio elettronico. In linea con l'evoluzione digitale dell'Azienda, i nuovi servizi proposti da Poste Italiane ...Oltre 6.100 visitatori unici, più di 800 dipendenti e 10.640 presenze alle sessioni workshop hanno partecipato a2021 , con un totale di 16.350 accessi e registrando un +25% di adesione rispetto alla precedente edizione, dato destinato ad aumentare considerata la disponibilità della piattaforma ...Nonostante il boom digitale del 2020, in Italia l'acquisto pro-capite online è terzultimo rispetto agli altri mercati, con un valore di 619 dollari rispetto a 2.012 dollari della Sud Corea o 1.404 dol ...Poste Italiane ha presentato le proprie soluzioni a valore aggiunto per chi acquista online al Netcomm Forum Extended, la più importante manifestazione italiana dedicata al commercio elettronico. In l ...