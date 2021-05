Nel 2020 posticipato il 99 per cento degli interventi per tumori a seno e prostata (Di giovedì 13 maggio 2021) Pubblicato il Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici: rinviati quasi tutti gli interventi per tumori a seno e prostata. ROMA – Il Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici è stato pubblicato e i numeri non sono sicuramente positivi. Nell’anno della pandemia sono stati posticipati quasi tutti gli interventi (99,5%) degli interventi per tumori a seno e prostata. Ma i numeri sono alti per quanto riguarda anche i tumori al colon retto (74,4%). L’emergenza coronavirus, inoltre, ha portato ad una riduzione di due milioni e mezzo di screening tumorali con un ritardo compreso tra i 4 e i 5 mesi. Si tratta di numeri fortemente condizionati dalla paura di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Pubblicato il Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici: rinviati quasi tutti gliper. ROMA – Il Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici è stato pubblicato e i numeri non sono sicuramente positivi. Nell’anno della pandemia sono stati posticipati quasi tutti gli(99,5%)per. Ma i numeri sono alti per quanto riguarda anche ial colon retto (74,4%). L’emergenza coronavirus, inoltre, ha portato ad una riduzione di due milioni e mezzo di screening tumorali con un ritardo compreso tra i 4 e i 5 mesi. Si tratta di numeri fortemente condizionati dalla paura di ...

