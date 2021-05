MSF torna in mare per salvare i migranti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 maggio 2021) Medici Senza Frontiere (MSF) è pronta are incon una nuova nave, la Geo Barents, perle vite die rifugiati che tentano la disperata traversata dalla Libia. La ong annuncia oggi il rilancio delle proprie attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, dove da inizio anno sono morti oltre 500 uomini, donne e bambini. Al momento attuale, come ricordato da HuffPost, non ci sono navi umanitarie nel Mediterraneo centrale. Sono quasi tutte in fermo amministrativo, per inchieste giudiziarie in corso o per controlli della Guardia Costiera nell’ambito dei cosiddetti ‘Port State Control’, i controlli sul rispetto degli standard di navigazione. Ma le partenze dalla Libia - a dispetto della teoria basata sul nulla del cosiddetto pull factor - sono aumentate e le persone continuano a morire ...