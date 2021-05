MotoGP | Bagnaia | “Le Mans mi piace La stagione è ancora lunga”

(Di giovedì 13 maggio 2021), la conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Francia. Le parole dei protagonisti. LE(FRANCIA) – La conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Francia, quinto appuntamento con il Mondiale di. A Leci arriva da leader: “Sono passate quattro gare, ètroppo presto – ha ammesso il pilota della Ducati citato da SportMediaset – questo tracciato mi, le condizioni meteo saranno fondamentali. Potrebbe piovere e sul bagnato ho fatto solo 6 gare, ma la nostra moto va forte nonostante gomme non facili da gestire. Sono pronto a gareggiare“. Quartararo: “Non vedo l’ora di scendere in pista” Ritorna Fabio Quartararo dopo l’operazione al braccio destro: “A Jerez de la Frontera ho sofferto ed è stato frustante. ...

Advertising

infoitsport : Scommesse MotoGP, Snai: Bagnaia-Quartararo, sfida thrilling anche a Le Mans - infoitsport : Scommesse MotoGP, SNAI: Bagnaia-Quartararo sfida thrilling anche a Le Mans - ilgladiatore36 : #MotoGP : #FrenchGP : Bagnaia vuole allungare nel mondiale con la prima vittoria in top class - ilgladiatore36 : #MotoGP : #FrenchGP: Bagnaia vuole allungare nel mondiale con la prima vittoria in top class - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP a #LeMans, le parole di Pecco #Bagnaia e Jack #Miller -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Bagnaia

'Dopo i test mi sento meglio sulla moto' ducati: "Voglio restare a lungo in testa" Dopo un ... dal 14 al 16 maggio, tutto in diretta tv su Sky Sport): 'Nei test di lunedì sono andato ...Una gara alla volta 'Sono leader del Mondiale da dieci giorni - ha esorditoin conferenza ...Francia, Petrucci: 'La pioggia di Le Mans può aiutarmi a risalire' Su Marc Marquez nella ...quinto appuntamento con il Mondiale di MotoGP. A Le Mans Bagnaia ci arriva da leader: “Sono passate quattro gare, è ancora troppo presto – ha ammesso il pilota della Ducati citato da SportMediaset – ...Dopo un grande inizio di stagione, gi ultimi GP non sono stati particolarmente positivi per il francese, che proverà a riscattarsi a Le Mans. "Peccato per l'assenza di tifosi, ma è un circuito favorev ...