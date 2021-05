Maxi frode ai danni del fisco, la Procura di Napoli denuncia 93 persone per indebite compensazioni (Di giovedì 13 maggio 2021) Un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea, è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di 6 persone, tutte agli arresti domiciliari, gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, con danno provocato all’Erario quantificato in 27 milioni di euro. Sono sequestrati beni per lo stesso valore a carico di 62 società e contribuenti. denunciati per il reato di indebite compensazioni 93 persone. Sono 180 i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli impegnati nell’esecuzione dell’ordinanza tra Campania, Puglia e numerose altre regioni del territorio nazionale. Le ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) Un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal gip disu richiesta dellapartenopea, è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di 6, tutte agli arresti domiciliari, gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata allafiscale, con danno provocato all’Erario quantificato in 27 milioni di euro. Sono sequestrati beni per lo stesso valore a carico di 62 società e contribuenti.ti per il reato di93. Sono 180 i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza diimpegnati nell’esecuzione dell’ordinanza tra Campania, Puglia e numerose altre regioni del territorio nazionale. Le ...

Advertising

RedazioneTvcity : Maxi operazione fra Campania e Puglia: frode da 27 milioni - - NapoliToday : #Cronaca Frode fiscale da 27 milioni di euro. Maxi-operazione in tutta Italia - T7TorreSette : Maxi frode fiscale per 27 milioni di euro, 6 arresti tra #Napoli e #Barletta - zazoomblog : Napoli maxi frode da oltre 27 milioni di euro: in manette 5 professionisti e un imprenditore - #Napoli #frode… - carminecaiv : E ti pareva, 'sti terroni fabbricanti di pummarola Conserve di pomodoro Petti, frode in commercio. Maxi-sequestro… -