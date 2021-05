Marino Bartoletti forte e commosso | “Ho un tumore”

(Di giovedì 13 maggio 2021) E’ la prima volta cheracconta dele l’ha fatto a Oggi è un altro giorno mostrando tenerezza e pudore. “La cena degli dei” è il libro con cui ha vinto il premio selezione bancarella 2021 ma nonostante questa gioia il suo periodo non è stato semplice.aveva già anticipato del cancro al telefono con la Bortone e in studio ha raccontato: “Io ho avuto une forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte alla fine di giugno. Puoi immaginare con che pudore io possa manifestare questo tipo di cose” maha voluto raccontare della malattia perché da personaggi pubblici è giusto farlo, è l’aiuto che si può dare agli altri. Unche...

