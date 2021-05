LIVE Berrettini-Tsitsipas 6-7 1-2 | Internazionali Roma in DIRETTA | break del greco in avvio di secondo set!

(Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-THIEM DALLE 19.00 1-2 ARRIVA ILDI! AL SESTO TENTATIVO! Rovescio in rete dell’azzurro. 40-AD SESTA PALLATOTALE PER! Diritto lungo dell’azzurro. 40-40 BRAVISSIMO! Altro servizio a limite e diritto vincente dell’azzurro. 30-40 Smash vincente didopo uno scambio durissimo in cui la difesa delha costretto l’italiano a dare il massimo con il diritto. 15-40 DUE PALLE! Ilpassache aveva attaccato la rete con il diritto a sventaglio lungolinea. 15-30 Gran difesa del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

Il match in diretta su Sky Sport Uno, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Matteosi gioca con Stefanos Tsitsipas un posto nei quarti agli Internazionali d'Italia in corso al Foro ...... i riferimenti sono Sky Go, Now Tv e mediasetplay.mediaset.it mentre Eurosport vi offrirà la diretta scrittatestuale dell incontro su sito e app. ATP, Romatravolge Millman: agli ...Diretta Internazionali d'Italia 2021 Sonego Thiem streaming video tv: orario e risultato live dei match di giovedì 13 maggio nel torneo di tennis a Roma.Oggi è il "Super giovedì" del Foro Italico con tutti gli ottavi di finale del singolare maschile. Sul centrale ore 10 Djokovic-Davidovich Fokina e non prima delle ore 14 Nadal-S ...