L’Iss lavora a un vaccino anti-Covid a lunga copertura ma «è ancora in fase di studio preclinico»

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’Istituto superiore di sanità, dopo le notizie apparse sulla stampa circa un «superinutilizzato» contro il Coronavirus che assicurerebbe unadall’infezione (si parla di 17 anni), ha precisato che il preparato èindisu modelli animali. Nessuno stop, dunque, semplicemente «talenon è statacompletata». La ricerca, aggiunge l’Istituto, «non ha subito arresti, ma sta seguendo il normale iter di consolidamento come per tutti gli altri potenziali modelli vaccinali». La possibiledurata dellavaccinale «ovviamente non èsupportata da evidenze scientifiche, ma si basa su dati di letteratura e nel ...