Libro Di Battista: 'a Conte pelo e contropelo, Draghi trattato come un Messia' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "All'ex presidente del Consiglio Conte venne fatto, giustamente, il pelo e contropelo sul suo lavoro passato, sulle collaborazioni in uno studio legale. Possibile che l'apostolo delle élite venga costantemente salvaguardato, come le reliquie dei santi, nonostante il suo passato cozzi con la narrazione del fuoriclasse al comando?". Così Alessandro Di Battista, nel suo nuovo Libro 'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in anteprima. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "All'ex presidente del Consigliovenne fatto, giustamente, ile controsul suo lavoro passato, sulle collaborazioni in uno studio legale. Possibile che l'apostolo delle élite venga costantemente salvaguardato,le reliquie dei santi, nonostante il suo passato cozzi con la narrazione del fuoriclasse al comando?". Così Alessandro Di, nel suo nuovo'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in anteprima.

Ultime Notizie dalla rete : Libro Battista Di Battista, libro: "Grillo non la pensa più come me" "Lasciare il Movimento 5 Stelle è stato doloroso - dice Di Battista nel libro - . Allo stesso tempo, è stata una scelta naturale, presa senza alcun rimpianto. Come nel 2013 fu naturale candidarmi ...

Alessandro Di Battista: 'Renzi, Scanzi e una sigaretta. E diedi l'addio a M5s' L'ex deputato M5s ha pubblicato un libro in cui ripercorre i giorni e le ore conclusive della crisi che ha portato alla caduta del secondo governo di Giuseppe Conte, raccontando della volontà di entrare nell'esecutivo quale ministro ...

Di Battista: "Esce ‘Contro’, mio libro contro Draghi e governo" Adnkronos Libro Di Battista, ‘Draghi a bordo Britannia, al via svendita gioielli Italia’ (2) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Di Battista torna anche sul discorso pronunciato da Draghi nell’agosto 2020, durante il meeting di Comunione e Liberazione. “Un discorso descritto dalla stampa ...

Di Battista, libro: “Grillo non la pensa più come me” “Negli ultimi tempi io e Beppe non la pensiamo più allo stesso modo. ‘Non sono io a pensarla come Beppe, è lui che la pensa come me’. Questa è una frase che i grillini conoscono bene. Quante volte l’a ...

