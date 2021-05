L’ex di George Michael la spunta sull’eredità del cantante, vitalizio d’oro per Kenny Goss (Di giovedì 13 maggio 2021) Kenny Goss, ex del defunto George Michael, dopo un lungo periodo di battaglie legali con la famiglia del cantante, è riuscito a ottenere quanto ritiene gli spetti di diritto: più 17mila euro al mese a fronte di un patrimonio di 113 milioni di euro e che ancora continua a fruttare grazie alle vendite postume della musica dell’artista. Il mantenimento da 17mila euro al mese La vicenda legale relativa al mantenimento alL’ex fidanzato di George Michael è iniziata ufficialmente nell’autunno del 2020: Kenny Goss, fidanzato per 13 anni con il cantante (per lungo tempo segretamente), ha chiesto alla famiglia dell’artista una rendita di oltre 17mila euro al mese. Perché lui, nonostante la storia fosse finita ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021), ex del defunto, dopo un lungo periodo di battaglie legali con la famiglia del, è riuscito a ottenere quanto ritiene gli spetti di diritto: più 17mila euro al mese a fronte di un patrimonio di 113 milioni di euro e che ancora continua a fruttare grazie alle vendite postume della musica dell’artista. Il mantenimento da 17mila euro al mese La vicenda legale relativa al mantenimento alfidanzato diè iniziata ufficialmente nell’autunno del 2020:, fidanzato per 13 anni con il(per lungo tempo segretamente), ha chiesto alla famiglia dell’artista una rendita di oltre 17mila euro al mese. Perché lui, nonostante la storia fosse finita ...

Advertising

Corriere : L'ex compagno di George Michael mette fine alla guerra per l'eredità (in cambio di una... - Activnews24 : C'è attesa per la sentenza nei confronti dell'ex poliziotto Derek #Chauvin, già condannato per l'omicidio di George… - Passionelibri1 : RECENSIONE (con probabile spoiler) Guy de Maupassant, Bel-Ami L'ascesa sociale di un ex soldato, George Duroy, pron… - Passionelibri1 : Guy de Maupassant, Bel-Ami L'ascesa sociale di un ex soldato, George Duroy, pronto a tutto, pur di raggiungere i su… - pocorealista : Guy de Maupassant, Bel-Ami L'ascesa sociale di un ex soldato, George Duroy, pronto a tutto, pur di raggiungere i su… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex George George Michael, l'ex compagno Kenny Goss mette fine alla guerra per l'eredità (in cambio di una cifra segreta) Corriere della Sera