La Space Force degli Stati Uniti entra in azione. Ecco come

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 maggio 2021) Lain. Tra qualche anno, tutte le forze operativesaranno costrette a passare per le capacità della nuova forza armata al fine di avere preziose informazioni sui movimenti a terra, in teatro,avversari. È la novità annunciata ieri dal generale John W. Raymond, detto Jay, capo delle operazioni spazialiUsa, che ha abituato il pubblico americano (e non solo) a disvelamenti progressivi delle capacità della. IL MONITORAGGIO A TERRA Sono anni che si ragiona susostituire il velivolo JStars, acronimo di “Joint surveillance target attack radar system”, l’E-8 realizzato da Northrop Grumman per US Air...