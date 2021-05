La salute mentale dei moderatori europei di Facebook non è tutelata a sufficienza (Di giovedì 13 maggio 2021) (foto: Ilana Panich-Linsman for The Washington Post via Getty Images)Facebook è nuovamente sotto i riflettori per il trattamento dei suoi moderatori di contenuti. Una collaboratrice della piattaforma ha testimoniato alla commissione parlamentare irlandese affermando che il colosso di Menlo Park non s’impegna abbastanza per tutelare i suoi lavoratori che hanno il compito di setacciare Facebook rimuovendo i contenuti violenti e inquietanti. Secondo la testimone, i moderatori non dipendenti non hanno accesso alle risorse per la salvaguardia della salute mentale che Facebook mette a disposizione dei suoi lavoratori. Facebook metterebbe a disposizione una consulenza di un’ora e mezza a settimana tenuta da “wellness coach” che non sarebbero affatto ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021) (foto: Ilana Panich-Linsman for The Washington Post via Getty Images)è nuovamente sotto i riflettori per il trattamento dei suoidi contenuti. Una collaboratrice della piattaforma ha testimoniato alla commissione parlamentare irlandese affermando che il colosso di Menlo Park non s’impegna abbastanza per tutelare i suoi lavoratori che hanno il compito di setacciarerimuovendo i contenuti violenti e inquietanti. Secondo la testimone, inon dipendenti non hanno accesso alle risorse per la salvaguardia dellachemette a disposizione dei suoi lavoratori.metterebbe a disposizione una consulenza di un’ora e mezza a settimana tenuta da “wellness coach” che non sarebbero affatto ...

Advertising

marcotravaglio : Anche nell’amarissimo caso Amara, il Csm si conferma l’acronimo di Ciechi Sordi e Muti, per non dire di Centro di S… - loveleesnake : RT @blinkhbdl: ora che avete letto questo tweet fate l'esatto opposto di ciò che ha fatto lei e non sminuite i segnali d'allarme e le richi… - S0FTHRRY : perdo troppo tempo sui social, specialmente twt. su whatsapp e insta continuo a starci, ma qui non posso continuare… - jess_novembre20 : @camismyikigai Io avrei voluto tanto non arrivarci fino a qua per salvaguardare la mia salute mentale ?????? - nowirealizee : @sasalookupand per lei contano solamente i voti, la mia salute mentale e i sentimenti non importano -