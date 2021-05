La Juve non toglie ancora il disturbo (Di giovedì 13 maggio 2021) L'inchiesta dell'Uefa che dovrebbe portare all'esclusione per un anno della Juve dalla Champions (insieme a Real e Barcellona) potrebbe risultare perfettamente inutile. Suggerisco perciò a Ceferin, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021) L'inchiesta dell'Uefa che dovrebbe portare all'esclusione per un anno delladalla Champions (insieme a Real e Barcellona) potrebbe risultare perfettamente inutile. Suggerisco perciò a Ceferin, ...

Advertising

gianluigibuffon : Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve. Una decisione presa, maturata e… - MarcelloChirico : #Gravina: 'L'auspicio è avere la #Juventus in #SerieA ' La #Juve è già in SerieA e nn la si può cacciare per una… - ZZiliani : È la partita più importante di oggi: se la #Juventus non vince è fuori. Ma #DeZerbi vuole scavalcare la #Roma al 7*… - MILANISTADENTR1 : RT @Robvenneri: RIASSUNTO FINALE Il #Milan è aritmeticamente in #Champions se: -Vince vs Cagliari, Atalanta non perde vs Genoa; -Perde vs C… - TolliVincenzo : @NapoliCapitale Siccome l'unico top club italiano in cerca di allenatore siamo noi, oltre la juve che non credo lo… -