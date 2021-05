Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza. Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da… - francobus100 : Israele, 1.600 i razzi lanciati finora da Gaza - CosmaiLuca : Gli Israeliani degli animali con il potere mediatico dalla loro parte. Finora 1.600 razzi lanciati su Israele. Raid… - repubblica : RT @eziomauro: Finora 1.600 razzi lanciati su Israele. Raid su Gaza, colpito centro dell'intelligence. Pronti i piani per l'attacco di terr… - iconanews : Israele, 1.600 i razzi lanciati finora da Gaza -

Ultime Notizie dalla rete : Israele 600

Conricus ha parlato dopo che l'IDF ha riferito che i combattenti di Hamas avevano lanciato mercoledì oltrerazzi controda Gaza e che circa 200 di loro sono stati intercettati dall'Iron ...Sono stati 1600 i razzi lanciati finora da Gaza verso. Lo ha riferito la Radio militare israeliana spiegando che di quelli diretti verso aree abitate ne è stato intercettato circa il 90%. La Radio militare ha poi spiegato che in base ad una ...Richiamati 9 mila riservisti. La capitano Libby Weiss: «Circa 600 missili da Gaza avevano come obiettivo civili israeliani, l’Iron Dome li intercetta al 90%» ...La diplomazia arretra. I carri armati avanzano. Israele ha spostato truppe sul confine con la Striscia di Gaza, al momento in 'stand by', ed è nelle "varie fasi di preparazione di operazioni di terra" ...