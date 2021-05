Inter, festa abusiva: intervengono i carabinieri. Presente Lukaku (Di giovedì 13 maggio 2021) Il compleanno di Lukaku ha asunto contorni festosi, fin troppo L’Inter con in tasca lo scudetto numero 19 si è lasciata andare, come avevano fatto i tanto criticati tifosi nerazzurri, ai festeggiamenti. Una festa, chiaramente non autorizzata e con tanto di Intervento dei carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile che sono Intervenuti, alle 3:00 di questa notte, in un Hotel del centro del capoluogo milanese. Leggi anche: Scintille in campo tra Ibrahimovic e Lukaku: cosa si sono detti Non si stava celebrano solo lo scudetto ma anche i 28 anni di Big Rom, ovvero Romeu Lukaku l’uomo simbolo dei nerazzurri. Insieme al belga erano presenti altre 23 persone tra cui c’erano il direttore dell’Hotel, reo di aver organizzato la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Il compleanno diha asunto contorni festosi, fin troppo L’con in tasca lo scudetto numero 19 si è lasciata andare, come avevano fatto i tanto criticati tifosi nerazzurri, ai festeggiamenti. Una, chiaramente non autorizzata e con tanto divento deidella Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile che sonovenuti, alle 3:00 di questa notte, in un Hotel del centro del capoluogo milanese. Leggi anche: Scintille in campo tra Ibrahimovic e: cosa si sono detti Non si stava celebrano solo lo scudetto ma anche i 28 anni di Big Rom, ovvero Romeul’uomo simbolo dei nerazzurri. Insieme al belga erano presenti altre 23 persone tra cui c’erano il direttore dell’Hotel, reo di aver organizzato la ...

