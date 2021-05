I Santi di Venerdì 14 Maggio 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) I Santi DEL GIORNO, 14 Maggioda www.Santiebeati.it San MATTIA Apostolo – Festasec. IDi Mattia si parla nel primo capitolo degli Atti degli apostoli, quando viene chiamato a ricomporre il numero di dodici, sostituendo Giuda Iscariota. Viene scelto con un sorteggio, attraverso il quale la preferenze divina cade su di lui e non sull’altro candidato – tra quelli che erano stati discepoli di Cristo sin dal Battesimo sul Giordano -, Giuseppe, detto Barsabba. Dopo Pentecoste, Mattia inizia a predicare, ma non si hanno più notizie su di lui. La tradizione ha tramandato l’immagine di un uomo anziano…www.Santiebeati.it/dettaglio/21050 Santi FELICE E FORTUNATO Martiri di AquileiaGià in S. Cromazio, i due martiri sono ricordati come ‘ornamento’ della città di Aquileia per i loro glorioso martirio. Ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) IDEL GIORNO, 14da www.ebeati.it San MATTIA Apostolo – Festasec. IDi Mattia si parla nel primo capitolo degli Atti degli apostoli, quando viene chiamato a ricomporre il numero di dodici, sostituendo Giuda Iscariota. Viene scelto con un sorteggio, attraverso il quale la preferenze divina cade su di lui e non sull’altro candidato – tra quelli che erano stati discepoli di Cristo sin dal Battesimo sul Giordano -, Giuseppe, detto Barsabba. Dopo Pentecoste, Mattia inizia a predicare, ma non si hanno più notizie su di lui. La tradizione ha tramandato l’immagine di un uomo anziano…www.ebeati.it/dettaglio/21050FELICE E FORTUNATO Martiri di AquileiaGià in S. Cromazio, i due martiri sono ricordati come ‘ornamento’ della città di Aquileia per i loro glorioso martirio. Ai ...

Advertising

anotherzlove : @_allthelove_ hai fatto benissimo , ti ha fatta sfogare però non piangere che non mi va di vederti triste, pregher… - tbsinlovlou : @outsidexzayn io venerdì alle 10 sono in classe e ho un interrogazione voglio tirare giù tutti i santi - takemymvdicine : ok va bene se non riesco venerdì scendono tutti i santi - Bimbumb51884192 : @AnsiAle esatto, i Santi del giovedì, le bestemmie del venerdì e avanti così .. in loop. - IOrzo : Venerdì andrò a cena fuori. Ho prenotato tutta emozionata come neanche da bambina la notte di Natale. Respiro. C’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Venerdì Domani la prima edizione di Prato walk to school Domani venerdì 14 maggio in occasione di Prato Walk to school , promosso da Comune di Prato, Legambiente e ... gli assessori alla Mobilità Flora Leoni e Ilaria Santi alla Pubblica Istruzione saranno all'...

Musart Festival 2021: è un programma ricco ... presenta "La bestiale comedia": un viaggio nell'aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e,... richiami d'amore"; venerdì 16 Marco Parente presenta il nuovo album "Life". Domenica 18 luglio due ...

Feltre Solennità dei santi Vittore e Corona in televisione e su Facebook L'Amico del Popolo Domani14 maggio in occasione di Prato Walk to school , promosso da Comune di Prato, Legambiente e ... gli assessori alla Mobilità Flora Leoni e Ilariaalla Pubblica Istruzione saranno all'...... presenta "La bestiale comedia": un viaggio nell'aldilà tra, creature mitiche, bestie, eroi e,... richiami d'amore";16 Marco Parente presenta il nuovo album "Life". Domenica 18 luglio due ...