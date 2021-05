I partiti progressisti devono essere ripensati da zero | dice Tony Blair

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il Partito Laburista britannico va ripensato, azzerato e ricostruito. Qualunque soluzione diversa da questa non sarà sufficiente a ridare slancio ainel Regno Unito. A scriverlo è stato l’ex primo ministro britannico, che con il partito laburista ha governato dal 1997 al 2007.ha pubblicato un lungo articolo su New Statesman per analizzare le difficoltà deieuropei – a partire da quello del Regno Unito – e indicare per loro una nuova rotta da seguire. D’altronde le difficoltà dei laburisti non potrebberopiù evidenti: ambre del 2019, diciassette mesi fa, si sono presentati alle elezioni con un candidato di estrema sinistra, almeno sulla carta, e hanno subito la peggiore sconfitta nella loro ...

Advertising

forestale82 : RT @annagraziaq4: Dopo il disastro #vaccini, quello sulla gestione #migranti, l'imbarazzo #Brexit e il gravissimo danno economico agli Stat… - SSaponelli : RT @annagraziaq4: Dopo il disastro #vaccini, quello sulla gestione #migranti, l'imbarazzo #Brexit e il gravissimo danno economico agli Stat… - annagraziaq4 : Dopo il disastro #vaccini, quello sulla gestione #migranti, l'imbarazzo #Brexit e il gravissimo danno economico agl… - elio_vito : RT @villa_emanuele: @elio_vito @stefprest @mara_carfagna @renatapolverini @N_DeGirolamo @forza_italia @MonicaCirinna progressisti, sotto un… - villa_emanuele : @elio_vito @stefprest @mara_carfagna @renatapolverini @N_DeGirolamo @forza_italia @MonicaCirinna progressisti, sott… -

Ultime Notizie dalla rete : partiti progressisti

Linkiesta.it

Pd,, Leu e M5s si sono visti tutti insieme. L'opposizione ha fatto il punto a quasi ... I tredell'opposizione parlano di 'stallo istituzionale che da settimane sta rallentando i ...... quando (giustamente) tutti ie tutti i commentatori sottolineavano l'importanza di un ... A meno che i democratici non ritengano ancora Conte "il punto di riferimento dei", vista la ...In un articolo su New Statesman l’ex premier britannico spiega quali sono le sfide che deve affrontare la sinistra, dalla rivoluzione tecnologica alle battaglie sociali. Ma non vale solo per il Regno ...L'esponente dei progressisti ritiene "avventato e dannoso" partire subito con la progettazione esecutiva. Per l'unionista Barmasse invece "non è più accettabile un ulteriore ritardo" ...