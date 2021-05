Grand Paris Express | quando l’infrastruttura incontra l’arte

(Di giovedì 13 maggio 2021) I cantieri deltrasformati in un polo di attrazione culturale per i cittadini della capitale francese: ecco comele infrastrutture. Arte e cultura nei cantieri della nuova metropolitana parigina. Succede durante i lavori di realizzazione del, un’infrastruttura lunga 200 chilometri e capace di collegare quasi tutti i comuni della Île-de-France. Lo stop imposto dal Covid-19 ha soltanto rallentato il progetto di sviluppo culturale e artistico lanciato dalla Société du, incaricata di sovrintendere ai lavori del piùe progetto di mobilità sostenibile in Europa. Le 68 stazioni della metropolitana sono state infatti trasformate in musei ...

I cantieri delExpress trasformati in un polo di attrazione culturale per i cittadini della capitale francese: ecco come l'arte incontra le infrastrutture. Arte e cultura nei cantieri della nuova ...Trenet Coin de Rue e En Avril a(arr. A. Weissemberg) Definito dalla stampa americana ... BoehmPolonaise Ma, oltre alla musica, i visitatori del museo di Villa Bernasconi potranno fare ...Le 68 stazioni trasformate in musei a cielo aperto attraverso l’organizzazione di mostre, concerti ed eventi artistici ...Tranoï e la FHCM che collaborano, Who's Next e Maison & Objet che confermano le loro date. Dopo aver annullato diverse edizioni a causa della crisi sanitaria, i saloni della moda preparano il loro rit ...