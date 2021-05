Giro d’Italia 2021: un ungherese in rosa suggella una tappa ai confini della realtà (Di giovedì 13 maggio 2021) Lo svizzero Gino Mader (Bahrain Victorious) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia dalle Grotte di Frasassi ai 1.090 metri del Colle San Giacomo, sovrastante Ascoli Piceno. L’elvetico ha preceduto di 12” il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che ha regolato in volata l’irlandese Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) ed il belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step). Ottime le prove degli italiani Giulio Ciccone (Trek Segafredo), quinto a 14”, e Damiano Caruso (Bahrain Victorious) sesto a 25”. Rivoluzionata la classifica generale con Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), naufragato ad un quarto d’ora, che perde la maglia rosa. Per la prima volta nella storia del Giro d’Italia sarà un ungherese ad indossare domani in corsa il il simbolo del comando. ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) Lo svizzero Gino Mader (Bahrain Victorious) ha vinto la sestadeldalle Grotte di Frasassi ai 1.090 metri del Colle San Giacomo, sovrastante Ascoli Piceno. L’elvetico ha preceduto di 12” il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che ha regolato in volata l’irlandese Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) ed il belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step). Ottime le prove degli italiani Giulio Ciccone (Trek Segafredo), quinto a 14”, e Damiano Caruso (Bahrain Victorious) sesto a 25”. Rivoluzionata la classifica generale con Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), naufragato ad un quarto d’ora, che perde la maglia. Per la prima volta nella storia delsarà unad indossare domani in corsa il il simbolo del comando. ...

