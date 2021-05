Filippo Tortu | “Complimenti a Marcell Jacobs Ci stimoliamo in pista | questo record mi spingerà”

(Di giovedì 13 maggio 2021)si è congratulato condopo che il velocista ha firmato il nuovoitaliano sui 100 metri. L’azzurro ha timbrato un roboante 9.95 nelle batterie del Meeting di Savona e ha strappato il primato proprio al brianzolo, il quale si era spinto fino a 9.99 ormai tre anni fa in quel di Madrid. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor è dunque diventato il secondo italiano a sfondare la sempre faticidata barriera dei 10 secondi sulla distanza simbolo dell’atletica leggera.ha rivolto queste parole al ragazzo di origini texane, con cui ha disputato un paio di settimane fa le World Relays: “per l’importante risultato di oggi. Come abbiamo sempre detto, ci ...

Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi dopo il 9 99 dinel 2018. Jacobs, 26 anni , è nato a El Paso e corre per le Fiamme oro. La ...... allenato da Paolo Camossi, diventa il miglior velocista azzurro di ogni epoca nei 100 metri: 995 il crono stabilito in batteria, che cancella il precedente primato italiano che" ...SAVONA (ITALPRESS) – Marcell Jacobs è l’italiano più veloce di sempre. Alle 16.50, sulla pista di Savona dov’era in programma il Memorial Ottolia, lo sprinter delle Fiamme Oro, allenato da Paolo Camos ...Giornata storica per l’atletica leggera italiana: Lamont Marcell Jacobs firma il nuovo record nazionale dei 100 metri, cancellando il precedente primato che apparteneva a Filippo Tortu. Sono passati q ...