F. De Vito: Ospedale San Giacomo va riaperto immediatamente (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Bisogna riaprire subito l’Ospedale San Giacomo e metterlo a disposizione della comunita’, soprattutto alla luce della difficile situazione sanitaria che l’Italia si e’ trovata ad affrontare”. Cosi’ la Consigliera M5S alla Regione Lazio, Francesca De Vito, in una Mozione presentata per chiedere la riattivazione della struttura sanitaria. “L’Ospedale San Giacomo- spiega la Consigliera De Vito- e’ situato nel cuore di Roma, fra Via del Corso, Via Ripetta e Via Canova. L’edificio fu donato alla Citta’ di Roma dal Cardinale Antonio Maria Salviati con l’unico scopo di realizzarci un Ospedale e questo imprescindibile vincolo legale di donazione e di destinazione d’uso pubblico permane ancora oggi, come rilevato da una sentenza del Consiglio di Stato”. “Inoltre il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Bisogna riaprire subito l’Sane metterlo a disposizione della comunita’, soprattutto alla luce della difficile situazione sanitaria che l’Italia si e’ trovata ad affrontare”. Cosi’ la Consigliera M5S alla Regione Lazio, Francesca De, in una Mozione presentata per chiedere la riattivazione della struttura sanitaria. “L’San- spiega la Consigliera De- e’ situato nel cuore di Roma, fra Via del Corso, Via Ripetta e Via Canova. L’edificio fu donato alla Citta’ di Roma dal Cardinale Antonio Maria Salviati con l’unico scopo di realizzarci une questo imprescindibile vincolo legale di donazione e di destinazione d’uso pubblico permane ancora oggi, come rilevato da una sentenza del Consiglio di Stato”. “Inoltre il ...

Advertising

laterza_vito : @RosannaRuscito Se va in ospedale muore - SDino59 : RT @ProtCivReg_FVG: Trasporto eccezionale per 5 donazioni di sangue cordonale da #regioneFVG in partenza alla volta dell'ospedale di Padov… - PCRemanzacco : RT @ProtCivReg_FVG: Trasporto eccezionale per 5 donazioni di sangue cordonale da #regioneFVG in partenza alla volta dell'ospedale di Padov… - AsugiFVG : RT @ProtCivReg_FVG: Trasporto eccezionale per 5 donazioni di sangue cordonale da #regioneFVG in partenza alla volta dell'ospedale di Padov… - PCMoimacco : RT @ProtCivReg_FVG: Trasporto eccezionale per 5 donazioni di sangue cordonale da #regioneFVG in partenza alla volta dell'ospedale di Padov… -