Elon Musk dice no ai bitcoin e la valuta digitale crolla. Il video (Di giovedì 13 maggio 2021) Elon Musk dice no ai bitcoin e la valuta digitale crolla Milano, 13 mag. (askanews) – Questo tweet ha bruciato centinaia di miliardi di dollari. È l'annuncio pubblicato da Elon Musk che Tesla non permetterà più di comprare le proprie auto elettriche in bitcoin. Una decisione motivata da preoccupazioni ambientali, in particolare per l'aumento dell'uso di combustibili fossili, soprattutto carbone, necessari per far funzionare tutta la gestione della valuta digitale. "Le criptovalute sono una buona idea, e noi crediamo che abbiano un futuro promettente, ma non a spese dell'ambiente". Un arrivederci, non un addio, che ha provocato un terremoto. Al momento dell'annuncio, secondo Cnbc, il ...

