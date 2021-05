Denise Pipitone: a “Chi l’ha visto?” la clamorosa rilettura del testimone chiave (sordomuto) – Video (Di giovedì 13 maggio 2021) Chi l'ha visto? La bambina fu portata via su una motocicletta, poi condotta su una barca a remi, nascosta sotto una coperta. Piangeva, perché non c’era niente da mangiare. Un nuovo colpo di scena nel caso di Denise Pipitone arriva da una clamorosa reinterpretazione della testimonianza di Battista Della chiave, uomo di Mazara del Vallo audioleso dalla nascita, interrogato dalla Procura di Marsala il 5 marzo del 2013, nove anni dopo la sparizione di Denise. Secondo Chi l’ha visto?, le sue indicazioni sulla vicenda non sarebbero state comprese con esattezza dall’esperta Lis che in quel momento comunicava a fatica con lui. Traducendo nuovamente il linguaggio dell’uomo, il programma di Federica Sciarelli ha fatto emergere nuovi ed incredibili ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Chi l'ha? La bambina fu portata via su una motocicletta, poi condotta su una barca a remi, nascosta sotto una coperta. Piangeva, perché non c’era niente da mangiare. Un nuovo colpo di scena nel caso diarriva da unareinterpretazione della testimonianza di Battista Della, uomo di Mazara del Vallo audioleso dalla nascita, interrogato dalla Procura di Marsala il 5 marzo del 2013, nove anni dopo la sparizione di. Secondo Chi?, le sue indicazioni sulla vicenda non sarebbero state comprese con esattezza dall’esperta Lis che in quel momento comunicava a fatica con lui. Traducendo nuovamente il linguaggio dell’uomo, il programma di Federica Sciarelli ha fatto emergere nuovi ed incredibili ...

