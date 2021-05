Dakota Johnson è tornata virale per colpa di Ellen DeGeneres (Di giovedì 13 maggio 2021) All’improvviso è diventata virale. Trend topic su Twitter in tutto il mondo. E così siamo andati a vedere perché il nome di Dakota Johnson fosse tra i più gettonati sui social in una serata quasi primaverile di maggio. Le è successo qualcosa di grave? No, possiamo stare tranquilli. Chris Martin le ha chiesto di sposarlo durante un concerto dei Coldplay? No, non siamo in una realtà parallela. Allora, che è successo? È tutta colpa di Ellen DeGeneres. Dakota Johnson è tornata virale sui social con una sua vecchia intervista… imbarazzante. Ed è tutta colpa di Ellen DeGeneres. L’addio di Ellen DeGeneres L’attrice comica e presentatrice ha ... Leggi su amica (Di giovedì 13 maggio 2021) All’improvviso è diventata. Trend topic su Twitter in tutto il mondo. E così siamo andati a vedere perché il nome difosse tra i più gettonati sui social in una serata quasi primaverile di maggio. Le è successo qualcosa di grave? No, possiamo stare tranquilli. Chris Martin le ha chiesto di sposarlo durante un concerto dei Coldplay? No, non siamo in una realtà parallela. Allora, che è successo? È tuttadisui social con una sua vecchia intervista… imbarazzante. Ed è tuttadi. L’addio diL’attrice comica e presentatrice ha ...

