Coronavirus, i dati – 8.085 contagi in 24 ore con 287mila tamponi: tasso di positività torna a crescere fino al 2,8%. Altri 201 morti (Di giovedì 13 maggio 2021) Cresce leggermente il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nell’ultima giornata. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 8.085 i positivi ai test nelle ultime 24 ore, contro i 7.852 di ieri. Questo a fronte però di un calo dei tamponi effettuati: sono 287.026 nell’ultima giornata, contro i 306.744 di ieri. Questo fa sì che torni a crescere il tasso di positività che passa dal 2,4% di ieri al 2,8% di oggi. Calano, rimanendo però sempre sopra la soglia delle 200, le vittime giornaliere: 201 i decessi registrati, contro i 262 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Cresce leggermente il numero dei nuovi casi diregistrati in Italia nell’ultima giornata. Secondo idiffusi dal ministero della Salute, sono 8.085 i positivi ai test nelle ultime 24 ore, contro i 7.852 di ieri. Questo a fronte però di un calo deieffettuati: sono 287.026 nell’ultima giornata, contro i 306.744 di ieri. Questo fa sì che torni aildiche passa dal 2,4% di ieri al 2,8% di oggi. Calano, rimanendo però sempre sopra la soglia delle 200, le vittime giornaliere: 201 i decessi registrati, contro i 262 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

