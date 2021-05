Cimitero di Aversa in uno stato di abbandono, le associazioni insorgono (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAversa (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa congiunta dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus e degli attivisti de “Ai cittadini Aversani per la rinascita del Cimitero”. Nella giornata di martedì 4 maggio si è tenuto, presso il comune di Aversa, l’associazione “Ai cittadini Aversani per la rinascita del Cimitero” ha incontrato, presso la sede comunale, il neo assessore al Cimitero, Francesco Sagliocco, ed i consiglieri Roberto Romano ed Emanuele Turco. Durante la riunione, sono stati affrontati due temi al centro del dibattito pubblico: la predisposizione del parcheggio con strisce blu in prossimità del Cimitero ed il prezzo condominiale relazionato ai loculi. “Non vogliamo credere che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa congiunta dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus e degli attivisti de “Ai cittadinini per la rinascita del”. Nella giornata di martedì 4 maggio si è tenuto, presso il comune di, l’associazione “Ai cittadinini per la rinascita del” ha incontrato, presso la sede comunale, il neo assessore al, Francesco Sagliocco, ed i consiglieri Roberto Romano ed Emanuele Turco. Durante la riunione, sono stati affrontati due temi al centro del dibattito pubblico: la predisposizione del parcheggio con strisce blu in prossimità deled il prezzo condominiale relazionato ai loculi. “Non vogliamo credere che ...

