“Chi l’ha visto ?”, Federica Sciarelli in grosso imbarazzo, parla l’avvocato di Piera Maggio e lei appare in difficoltà (Di giovedì 13 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Chi l’ha visto? Condotta, come sempre, da Federica Sciarelli e ancora incentrata sul caso di Denise Pipitone. In queste ore, infatti, pare che si stia muovendo qualcosa che stiano spuntando nuovi indizi anche se, sia la Sciarelli che la mamma di Denise, Piera Maggio, sono moto restie a parlarne e preferiscono che tutto rimanga nell’ombra fino a quando non ci saranno notizie attendibili e certe. Il caso di Denise Pipitone è di nuovo sotto i riflettori Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone l’ha sempre detto che non si sarebbe mai arresa nel cercare la figlia e di essere convinta che la bambina sia ancora viva. Stanno spuntando, in queste ore, ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 13 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Chi? Condotta, come sempre, dae ancora incentrata sul caso di Denise Pipitone. In queste ore, infatti, pare che si stia muovendo qualcosa che stiano spuntando nuovi indizi anche se, sia lache la mamma di Denise,, sono moto restie arne e preferiscono che tutto rimanga nell’ombra fino a quando non ci saranno notizie attendibili e certe. Il caso di Denise Pipitone è di nuovo sotto i riflettori, la mamma di Denise Pipitonesempre detto che non si sarebbe mai arresa nel cercare la figlia e di essere convinta che la bambina sia ancora viva. Stanno spuntando, in queste ore, ...

