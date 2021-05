Allarme bomba a Cardito: bidone sospetto, strada chiusa (Di giovedì 13 maggio 2021) Cardito. Allarme bomba a Cardito. Pochi minuti fa è scattato l’Allarme tra le forze dell’ordine per un oggetto sospetto. Allarme bomba a Cardito I fatti in via Mercalli. L’allerta è scattata dopo una segnalazione giunta al commissariato di polizia di Afragola. Gli agenti si sono così recati sul posto. Oggetto dell’osservazione è un bidone dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021). Pochi minuti fa è scattato l’tra le forze dell’ordine per un oggettoI fatti in via Mercalli. L’allerta è scattata dopo una segnalazione giunta al commissariato di polizia di Afragola. Gli agenti si sono così recati sul posto. Oggetto dell’osservazione è undei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

zazoomblog : Allarme bomba a Cardito: bidone sospetto strada chiusa - #Allarme #bomba #Cardito: #bidone - lucioluciani : RT @GretaSalve: La pandemia non ha cambiato gli studenti. Esco per fare delle fotocopie e trovo strada sbarrata, vigili del fuoco, carabini… - nuovaradio1485 : Allarme bomba stamattina al Liceo Scientifico ‘ Einstein’ di #Teramo, con una telefonata ai Vigili del Fuoco. Evacu… - HARRVD1MPLES : @zaysarts no perché mio padte non mi risponde visto che è andato a monitorare l’evacuazione nella mia scuola el run allarme bomba - GretaSalve : La pandemia non ha cambiato gli studenti. Esco per fare delle fotocopie e trovo strada sbarrata, vigili del fuoco,… -