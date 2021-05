“A Firenze non ci lasceranno vincere”, Napoli sempre più preda dello sconfittismo (Di giovedì 13 maggio 2021) “Il mio portiere me lo sta dicendo da tre settimane! Ho l’ansia”. Ce l’abbiamo tutti una guardiania dove si coltiva il complotto come il rosmarino. Una volta li chiamavano i Poteri Forti, il Palazzo, alzando maiuscole in caps lock. Ora la paura del “tutti contro di noi” nasce dal basso, rinfocola su Whatsapp, si autoalimenta fino all’elaborazione del trauma, è un processo affilato e velocissimo. Il Napoli deve battere la Fiorentina per qualificarsi alla prossima Champions, “ma non ce lo lasceranno fare”. “Perderemo la Champions in albergo”. Il mostro di Firenze. L’alibi horror che abbiamo cominciato a ruminare appena terminato il turno infrasettimanale. Lo “Scansuolo” che lascia alla Juve i tre punti che – “lo sapevo, lo sapevo!” – fregheranno il Napoli (il verbo declinato è un altro, ma il senso è quello). Perché, sia ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) “Il mio portiere me lo sta dicendo da tre settimane! Ho l’ansia”. Ce l’abbiamo tutti una guardiania dove si coltiva il complotto come il rosmarino. Una volta li chiamavano i Poteri Forti, il Palazzo, alzando maiuscole in caps lock. Ora la paura del “tutti contro di noi” nasce dal basso, rinfocola su Whatsapp, si autoalimenta fino all’elaborazione del trauma, è un processo affilato e velocissimo. Ildeve battere la Fiorentina per qualificarsi alla prossima Champions, “ma non ce lofare”. “Perderemo la Champions in albergo”. Il mostro di. L’alibi horror che abbiamo cominciato a ruminare appena terminato il turno infrasettimanale. Lo “Scansuolo” che lascia alla Juve i tre punti che – “lo sapevo, lo sapevo!” – fregheranno il(il verbo declinato è un altro, ma il senso è quello). Perché, sia ...

