Vuol far spostare un'auto. Sindaco preso a schiaffi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Sindaco di Massalengo, Severino Serafini, è stato aggredito per aver denunciato l'abbandono di un'auto in strada. "Ma non mollo", dice a ilGiornale.it Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ildi Massalengo, Severino Serafini, è stato aggredito per aver denunciato l'abbandono di un'in strada. "Ma non mollo", dice a ilGiornale.it

Ultime Notizie dalla rete : Vuol far Vuol far spostare un'auto. Sindaco preso a schiaffi Aveva denunciato su Facebook l'abbandono di un'autovettura di cui, da tempo, sollecitava la rimozione ai leggittimi proprietari ed è stato malmenato in strada dal papà dell'intestaria del mezzo. ...

Dal progetto Riace ha avuto vantaggi soprattutto Lucano "È un reato occuparsi di politica?", si è lagnato Lucano , dopo aver rivendicato di far parte "di ... per contrappasso del destino, vuol caratterizzare la sua campagna elettorale con slogan sulla ...

Vuol far spostare un'auto. Sindaco preso a schiaffi il Giornale Rivoluzione Cartabia: stop all'Appello per le procure Di nero su bianco ancora non c’è nulla, ma vanno via via delineandosi le idee della commissione di riforma del processo penale voluta dalla ministra Marta Cartabia. Gli emendamenti del governo saranno ...

Inter-Roma, le ufficiali: Conte vuole fare 15 a San Siro affidandosi a Lukaku e Sanchez. Radu in porta Anche se la questione societaria ha ormai preso definitivamente il sopravvento nell’agenda nerazzurra, non bisogna dimenticare che c’è ancora un campionato da portare a termine ...

