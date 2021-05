VIDEO Berrettini-Millman 6-4, 6-2, Internazionali d’Italia: highlights e sintesi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Matteo Berrettini si è qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista romano ha sconfitto in due set l’australiano John Millman, numero 42 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Una partita dominata dal numero nove della classifica ATP, che non ha concesso nulla con il servizio (zero palle break e solo 13 punti persi). Adesso ci sarà la sfida con il greco Stefanos Tsitsipas. VIDEO Berrettini-Millman Internazionali d’Italia 2021 FOTO LaPresse Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Matteosi è qualifica per gli ottavi di finale degli2021. Il tennista romano ha sconfitto in due set l’australiano John, numero 42 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Una partita dominata dal numero nove della classifica ATP, che non ha concesso nulla con il servizio (zero palle break e solo 13 punti persi). Adesso ci sarà la sfida con il greco Stefanos Tsitsipas.2021 FOTO LaPresse

Advertising

FBusbani : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini & Ajla in allenamento #IBI21 - alessia_dean : Due cose belle in questo video: Matteo Berrettini e “Loca” in sottofondo #amici20 - VinceMartucci : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini & Ajla in allenamento #IBI21 - ticino_notizie : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini & Ajla in allenamento #IBI21 - CassanoCaterina : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini & Ajla in allenamento #IBI21 -