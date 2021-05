Variante indiana, concluso screening a comunità straniere Fondi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si è concluso alle 18 di ieri lo screening dedicato alle comunità straniere di Fondi, che si è svolto nell’area mercatale di via Mola di Santa Maria. Su un totale di 501 tamponi sono 16, in totale, le persone risultate positive. “L’attenzione resta alta – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ma i dati ci fanno ben sperare. Dato l’elevato numero di partecipanti, la Asl ha dato piena disponibilità, compatibilmente con le richieste dei rappresentanti delle comunità indiane e pakistane, a ripetere lo screening. Ringrazio la Asl per aver dato questa opportunità alla nostra città, le forze dell’ordine che hanno presidiato il drive in e il locale comitato della Croce Rossa per il prezioso e mai scontato supporto logistico e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si èalle 18 di ieri lodedicato alledi, che si è svolto nell’area mercatale di via Mola di Santa Maria. Su un totale di 501 tamponi sono 16, in totale, le persone risultate positive. “L’attenzione resta alta – commenta il sindaco diBeniamino Maschietto – ma i dati ci fanno ben sperare. Dato l’elevato numero di partecipanti, la Asl ha dato piena disponibilità, compatibilmente con le richieste dei rappresentanti delleindiane e pakistane, a ripetere lo. Ringrazio la Asl per aver dato questa opportunità alla nostra città, le forze dell’ordine che hanno presidiato il drive in e il locale comitato della Croce Rossa per il prezioso e mai scontato supporto logistico e ...

