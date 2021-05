Vaccino Pfizer, conservazione e temperature: le news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Novità sulla conservazione del Vaccino Pfizer. “Abbiamo appena sottomesso a Ema la possibilità di conservare il Vaccino tra 2 e 8 gradi per un mese, una volta uscito dal box di conservazione con cui viene trasportato” ha annunciato Valentina Marino, direttrice medica di Pfizer Italia, ospite di Rainews24. Quanto alla distribuzione, Marino ha poi reso noto che “per il mese di maggio sono previste” consegne di vaccini Pfizer all’Italia per “circa 2,5 milioni di dosi a settimana e da giugno 3,5 milioni”. Alla domanda sul prolungamento del richiamo del Vaccino Pfizer a 42 giorni raccomandato dal Cts, la direttrice medica ha precisato: “L’azienda non può discostarsi da quanto approvato dalle autorità regolatorie, questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Novità sulladel. “Abbiamo appena sottomesso a Ema la possibilità di conservare iltra 2 e 8 gradi per un mese, una volta uscito dal box dicon cui viene trasportato” ha annunciato Valentina Marino, direttrice medica diItalia, ospite di Rai24. Quanto alla distribuzione, Marino ha poi reso noto che “per il mese di maggio sono previste” consegne di vacciniall’Italia per “circa 2,5 milioni di dosi a settimana e da giugno 3,5 milioni”. Alla domanda sul prolungamento del richiamo dela 42 giorni raccomandato dal Cts, la direttrice medica ha precisato: “L’azienda non può discostarsi da quanto approvato dalle autorità regolatorie, questo ...

Advertising

RobertoBurioni : FDA ha appena autorizzato il vaccino Pfizer da 12 a 16 anni di età. Speriamo EMA segua a ruota, è fondamentale vacc… - ladyonorato : Il Italia, 100 decessi registrati al 26 marzo. Il 7% di reazioni GRAVI (significa che serve il ricovero) vi pare po… - petergomezblog : Marino (Pfizer): “Ritardo seconda dose? Nostro vaccino pensato per somministrazione a 21 giorni dalla prima. Attene… - missacydula : Finalmente anche noi 50enni abbiamo avuto la prima dose di vaccino anti Covid (Pfizer); in Veneto la seconda a 42 g… - sulsitodisimone : Ema assicura che fare il richiamo di Pfizer a 42 giorni 'non è un problema' -