Ultime Notizie Roma del 12-05-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Esterina per quella aperta tra Israele e hamas il movimento islamista e l’azienda continuano a bombardare il sud di Israele farà di circa 1050 Razzi e colpi di mortaio secondo Israele dei quali il 85% intercettate 200 sono esplosi nella striscia di Gaza lo stato ebraico risponde con Ryder e oltre 500 secondo un portavoce militare seconda Massimo morti dopo due giorni di attacchi sono ormai 43 quasi 300 in Israele oggi le vittime sono almeno sei oggi è previsto un vertice urgente del consiglio di sicurezza dell’ONU mentre la procuratrice capo della corte penale internazionale parla di possibile commissione di crimini ai sensi dello Statuto di è il leader della Lega Matteo Salvini commenta più di 1000 missili contro Israele silenzio assordante da parte delle istituzioni europei dell’anno e di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Esterina per quella aperta tra Israele e hamas il movimento islamista e l’azienda continuano a bombardare il sud di Israele farà di circa 1050 Razzi e colpi di mortaio secondo Israele dei quali il 85% intercettate 200 sono esplosi nella striscia di Gaza lo stato ebraico risponde con Ryder e oltre 500 secondo un portavoce militare seconda Massimo morti dopo due giorni di attacchi sono ormai 43 quasi 300 in Israele oggi le vittime sono almeno sei oggi è previsto un vertice urgente del consiglio di sicurezza dell’ONU mentre la procuratrice capo della corte penale internazionale parla di possibile commissione di crimini ai sensi dello Statuto di è il leader della Lega Matteo Salvini commenta più di 1000 missili contro Israele silenzio assordante da parte delle istituzioni europei dell’anno e di ...

