Ultime Notizie Roma del 12-05-2021 ore 09:10 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da decine di morti guerra tra Israele e hamas aerei F35 Nazione su Gaza distrutto Un secondo edificio Cison comandante dei Mas tre vittime mi sveglio tra le almeno 28 vittime palestinesi anche 10 centinaia i feriti sirene d’allarme a Tel Aviv è sospeso per qualche ora il traffico aereo sinagoghe negozi infiamma load per Netanyahu la pagheranno cara la situazione in Italia della pandemia alcuni dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 6946 nuovi casi con 286428 tamponi 251 vittime il tasso di positività e del 2 4% in calo di un punto e mezzo rispetto al 3,9% delle precedenti 24 ore quando c’erano stati 5080 casi con 130000 Tamponi e 198 morti in Italia il vaccino richiamo a 21tenere gli studi come stai Per dico però di attenersi a quello che hai messo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da decine di morti guerra tra Israele e hamas aerei F35 Nazione su Gaza distrutto Un secondo edificio Cison comandante dei Mas tre vittime mi sveglio tra le almeno 28 vittime palestinesi anche 10 centinaia i feriti sirene d’allarme a Tel Aviv è sospeso per qualche ora il traffico aereo sinagoghe negozi infiamma load per Netanyahu la pagheranno cara la situazione in Italia della pandemia alcuni dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 6946 nuovi casi con 286428 tamponi 251 vittime il tasso di positività e del 2 4% in calo di un punto e mezzo rispetto al 3,9% delle precedenti 24 ore quando c’erano stati 5080 casi con 130000 Tamponi e 198 morti in Italia il vaccino richiamo a 21tenere gli studi come stai Per dico però di attenersi a quello che hai messo ...

