Tempesta d'amore, anticipazioni 12 maggio: una tragica fatalità (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Tempesta d'amore, si sa, ogni giorno ne accadono di tutti i colori, soprattutto da quando il Fürstenhof è diventato lo scenario della guerra senza esclusione di colpi tra Ariane e Christoph. Le anticipazioni della soap opera tedesca di oggi, mercoledì 12 maggio, rivelano che questo scontro entrerà nuovamente nel vivo e coinvolgerà l'ignara Selina. In particolare, l'albergatore, dopo aver cercato invano di trovare prove contro la Kalenberg per l'omicidio dell'ex marito Karl, con la complicità di Werner e Robert, sarà deciso ad andare fino in fondo e riproverà a somministrare alla dark lady nuovamente il siero della verità affinché confessi di aver ucciso il chirurgo occultandone il corpo. Nonostante Robert sia fermamente contrario alla sua idea e abbia minacciato di smascherare il suo piano, Christoph sarà ormai ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ad', si sa, ogni giorno ne accadono di tutti i colori, soprattutto da quando il Fürstenhof è diventato lo scenario della guerra senza esclusione di colpi tra Ariane e Christoph. Ledella soap opera tedesca di oggi, mercoledì 12, rivelano che questo scontro entrerà nuovamente nel vivo e coinvolgerà l'ignara Selina. In particolare, l'albergatore, dopo aver cercato invano di trovare prove contro la Kalenberg per l'omicidio dell'ex marito Karl, con la complicità di Werner e Robert, sarà deciso ad andare fino in fondo e riproverà a somministrare alla dark lady nuovamente il siero della verità affinché confessi di aver ucciso il chirurgo occultandone il corpo. Nonostante Robert sia fermamente contrario alla sua idea e abbia minacciato di smascherare il suo piano, Christoph sarà ormai ...

Advertising

RosarioPalmier3 : L 'amore che non trovi , è dove non cerchi. È lì , sempre , è ti aspetta. È lì dove non ti sembra , dove non vai… - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 12 maggio: Franzi cade e sviene - #Tempesta #d’Amore #anticipazioni - Giza65331021 : RT @MiPueRtaDelSol: #TraRisoEPianto 'Io sono tutto l’amore che ho dato mare in tempesta e cielo stellato poco prima di uno schianto un s… - MiPueRtaDelSol : #TraRisoEPianto 'Io sono tutto l’amore che ho dato mare in tempesta e cielo stellato poco prima di uno schianto… - la_trapy : RT @armidawho: Non sia mai ch’io ponga impedimenti all’unione di anime fedeli Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende… -