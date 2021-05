Smart working: i rimborsi spese ai dipendenti non rilevano ai fini fiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le somme rimborsate al dipendente in Smart working per il consumo di energia elettrica e l’utilizzo dei servizi igienici, definite in maniera forfettaria e con criteri oggettivi, non rilevano ai fini fiscali. Questo il parere dell’Agenzia entrate contenuto nella risposta ad Interpello numero 314 del 30 aprile 2021. Ad inoltrare il quesito un Gruppo di società prossimo a sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello o un regolamento aziendale, con cui definire l’erogazione di una somma pari a 0,50 euro al giorno, a titolo di rimborso per le spese sostenute dai dipendenti in Smart working. L’importo in questione risulterebbe inferiore al risparmio giornaliero dell’azienda ed al costo per il ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le somme rimborsate al dipendente inper il consumo di energia elettrica e l’utilizzo dei servizi igienici, dete in maniera forfettaria e con criteri oggettivi, nonai. Questo il parere dell’Agenzia entrate contenuto nella risposta ad Interpello numero 314 del 30 aprile 2021. Ad inoltrare il quesito un Gruppo di società prossimo a sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello o un regolamento aziendale, con cui dere l’erogazione di una somma pari a 0,50 euro al giorno, a titolo di rimborso per lesostenute daiin. L’importo in questione risulterebbe inferiore al risparmio giornaliero dell’azienda ed al costo per il ...

