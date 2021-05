Sinisa Mihajlovi? | la figlia Virginia è incinta | l’allenatore scoppia in lacrime Il video dell’annuncio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un pacchettino con all’interno un piccolo body con scritto “sorpresa, ciao nonno!”. Cosìc ha annunciato ac che presto diventerà nonno. La reazione delè stata, come spesso accade, spontanea ed è stata prontamente ripresa dallache ha deciso di condividere con i propri follower unin cui mostra le reazioni alla notizia di tutti i parenti, a partire dal fidanzato, Alessandro Vigliacco, difensore centrale del Pordenone Calcio cresciuto nel vivaio della Juventus. Quella dic è la più toccante: inizialmente non capisce, poi realizza ein, commosso. Ad accompagnare ilsui social una lunga ...

Ultime Notizie dalla rete : Sinisa Mihajlovi

Il Fatto Quotidiano

... con la Serbia, che al momento " nel 1969 " in cui era venuto al mondo erano due dei sei stati della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia)"il Sergente", sesti in classifica ...con tanto di video - saluto da parte di mistere dei suoi ragazzi. "17 marzo. Grazie a Sini?a e a tutti gli amici del Bologna Football Club", scriveva Morandi su Facebook, postando ...Il tecnico serbo del Bologna presto diventerà nonno, sua figlia Virginia gli annunciato la lieta notizia tramite un piccolo regalo.L’annuncio di Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, su Instagram – VIDEO Alessandro Vogliacco, ex difensore della Juventus U23, diventa papà. Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, ha infatti annunci ...