Serena Williams | da Miller a Podoroska | 1000 partite da leggenda

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un piccolo passo per, un ulteriore grande passo nella storia del gioco. Il suo match d'esordio agli Internazionali BNL d'Italia, contro l'argentina Nadiasemifinalista a ...

Tanti auguri. Il tennis festeggia oggi le mille partite della piccola, arrivata nel circuito nel lontano 1997 a 16 anni come la sorellina di Venus e capace nel giro di cinque anni di diventare (e ...Con il match del Centrale contro la Podoroska, la WIlliams raggiunge un traguardo speciale: 851 le vittorie, che le hanno permesso di conquistare 23 titoli dello Slam. Djokovic: "Sei stata un'ispirazi ...Dopo i divorzi dai genitori allenatori, oggi in campo anche Sofia Kenin (contro la Krejcikova) e Caroline Garcia (contro Kudermetova). Occhi puntati sulla Osaka (alle 11.3o contro Pegula) reduce dalla ...