Sassuolo-Juventus streaming: dove vedere il match in diretta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sassuolo Juventus streaming – Nel programma della 36esima giornata di Serie A, che si disputa in turno infrasettimanale, spicca la sfida Sassuolo-Juventus, importante per le ambizioni di entrambe le squadre. I neroverdi sono stati protagonisti di un altro campionato più che positivo e hanno ora la possibilità di conquistare il settimo posto, al momento occupato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021)– Nel programma della 36esima giornata di Serie A, che si disputa in turno infrasettimanale, spicca la sfida, importante per le ambizioni di entrambe le squadre. I neroverdi sono stati protagonisti di un altro campionato più che positivo e hanno ora la possibilità di conquistare il settimo posto, al momento occupato L'articolo

Advertising

juventusfc : Le parole del Mister oggi in conferenza stampa ?? @Pirlo_official - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #SassuoloJuve Did you know? ?? - ZZiliani : È la partita più importante di oggi: se la #Juventus non vince è fuori. Ma #DeZerbi vuole scavalcare la #Roma al 7*… - juventusfc : RT @JuventusTV: ?? ?????????? ???????? ?? Avviciniamoci insieme a #SassuoloJuve! ?? Con noi la leggenda bianconera Moreno #Torricelli! ? https://t… - JuventusTV : ?? ?????????? ???????? ?? Avviciniamoci insieme a #SassuoloJuve! ?? Con noi la leggenda bianconera Moreno #Torricelli! ?… -