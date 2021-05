Salernitana;appello a imprenditori locali per cordata (Di mercoledì 12 maggio 2021) “La Salernitana portera’ in alto il nome di Salerno, della Campania e del Meridione favorendo lo sviluppo economico, spero per lungo tempo. Sono pronto e propongo un progetto di ampio respiro che cerchi di fare della Salernitana un team competitivo, con una formula ‘solidale'”. Cosi’ Luigi Snichelotto, imprenditore e presidente dell’associazione “AssoMiMe” (Mezzogiorno Italia Mediterraneo Europa) che ha lanciato un appello al mondo dell’impresa salernitana e campana. In particolare l’imprenditore vorrebbe “creare una cordata tesa all’acquisizione del club: tutti insieme, per rilevare la societa’. Creare una rete di imprenditori, senza scopi speculativi, ma spinti solo dal senso di responsabilita’”. Com’e’ noto, infatti, dopo la promozione in serie A la Salernitana avra’ 30 giorni di tempo per risolvere l’incompatibilita’ provocata dalla ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 12 maggio 2021) “La Salernitana portera’ in alto il nome di Salerno, della Campania e del Meridione favorendo lo sviluppo economico, spero per lungo tempo. Sono pronto e propongo un progetto di ampio respiro che cerchi di fare della Salernitana un team competitivo, con una formula ‘solidale'”. Cosi’ Luigi Snichelotto, imprenditore e presidente dell’associazione “AssoMiMe” (Mezzogiorno Italia Mediterraneo Europa) che ha lanciato un appello al mondo dell’impresa salernitana e campana. In particolare l’imprenditore vorrebbe “creare unatesa all’acquisizione del club: tutti insieme, per rilevare la societa’. Creare una rete di, senza scopi speculativi, ma spinti solo dal senso di responsabilita’”. Com’e’ noto, infatti, dopo la promozione in serie A la Salernitana avra’ 30 giorni di tempo per risolvere l’incompatibilita’ provocata dalla ...

Advertising

zazoomblog : Salernitana;appello a imprenditori locali per cordata - #Salernitana;appello #imprenditori - infoitsport : Salernitana in serie A, appello agli imprenditori campani per una cordata - OperaFisista : Salernitana in serie A, appello agli imprenditori campani per una cordata - corrmezzogiorno : #Napoli Salernitana in serie A, appello agli imprenditori per una cordata -