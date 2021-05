Salernitana, Mezzaroma: “Non venderemo a chiunque a qualunque prezzo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Marco Mezzaroma, co-proprietario della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Rds per parlare del futuro della Società. Infatti, conquistata la promozione in Serie A, il sodalizio campano dovrà cambiare proprietà, a meno che Claudio Lotito (socio e cognato di Mezzaroma) non decida di vendere la Lazio. “Negli anni precedenti c’era chi insinuava addirittura che non volessimo portare la Salernitana in Serie A così da non volerla vendere. E io rispondevo: “Magari avessimo questo problema, vorrebbe dire che la Salernitana sarebbe in Serie A”. Bene, ora dobbiamo risolvere questo piacevole problema” spiega Mezzaroma. “Ovviamente agiremo nel rispetto e nell’ambito della normalità” prosegue Mezzaroma, “ma sia chiara una cosa, la parte debole (ride, ndr) sono io, perché se ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Marco, co-proprietario della, è intervenuto ai microfoni di Rds per parlare del futuro della Società. Infatti, conquistata la promozione in Serie A, il sodalizio campano dovrà cambiare proprietà, a meno che Claudio Lotito (socio e cognato di) non decida di vendere la Lazio. “Negli anni precedenti c’era chi insinuava addirittura che non volessimo portare lain Serie A così da non volerla vendere. E io rispondevo: “Magari avessimo questo problema, vorrebbe dire che lasarebbe in Serie A”. Bene, ora dobbiamo risolvere questo piacevole problema” spiega. “Ovviamente agiremo nel rispetto e nell’ambito della normalità” prosegue, “ma sia chiara una cosa, la parte debole (ride, ndr) sono io, perché se ...

